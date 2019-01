Ajax huurt doelman Bruno Varela van Benfica

Ajax heeft een overeenstemming bereikt met Benfica over de huur van Bruno Varela. De keeper komt per direct over van de Portugese topclub.

De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2019. Ajax heeft tevens een optie tot koop bedongen. Varela wordt dit weekend medisch gekeurd. De doelman, die 191 cm lang is, speelde vorige seizoen 35 officiële wedstrijden voor Benfica.

Druk nam toe na kritiek op Lamprou

De druk op het halen van een nieuwe reservedoelman nam toe nadat Kostas Lamprou fel werd bekritiseerd na zijn optreden tegen SC Heerenveen vorige week. De Griekse keeper, die de zieke André Onana verving, moest vier doelpunten incasseren.