Taakstraf en rijontzegging voor doodrijden voetganger op zebrapad

De man die op 25 december 2016 een 47-jarige voetganger doodreed is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur en een rijontzegging van drie maanden.

De man moet ook 1700 euro schadevergoeding betalen. De straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist omdat de man volgens de rechtbank niet 'aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig' is geweest.

Op 25 december 2016 reed de man een voetganger aan op de Meteorenweg in Noord. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De man overleed daar in de loop van de nacht aan zijn verwondingen.