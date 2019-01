Man krijgt vier jaar cel voor gewelddadige overval in Noord

Een overvaller die op 5 mei 2018 twee omstanders in een filiaal van de Dirk van den Broek aan de IJdoornlaan in Noord verwondde krijgt vier jaar gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar, maar de straf is hoger geworden omdat de rechtbank oordeelt dat de dader heeft bijgedragen aan 'gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving, in het algemeen en bij de slachtoffers in het bijzonder'.

Zeer gewelddadige overval

De man liep op 5 mei vorig jaar de supermarkt binnen met een mes. Bij een van de kassa's trok de man dat mes en bedreigde daarmee de caissière. Een klant die in de rij voor de kassa stond probeerde samen met de beveiliger om de overvaller te grijpen. In een worsteling werden ze allebei door de rover gestoken met het mes.