Ajax tegen Feyenoord in de halve finale van KNVB Beker

De Klassieker wordt dit seizoen drie keer gespeeld. Ajax moet het namelijk in de halve finale van de KNVB beker opnemen tegen Feyenoord in Rotterdam.

De wedstrijd in de halve finale van de KNVB beker vindt plaats op woensdag 27 februari in Rotterdam. De andere halve finale gaat tussen Willem II en AZ. Afgelopen donderdag wist Ajax SC Heerenveen te verslaan in de kwartfinale. Het werd 3-1 in de Johan Cruijff Arena.

Lees ook: Ajax wint nu wel van Heerenveen en bekert verder

Geen herhaling van 2010

Dit jaar komt er dus geen finale tussen de twee aartsrivalen. Ajax en Feyenoord speelden in 2010 de finale van de KNVB Beker. Vanwege de veiligheid werd toen besloten twee wedstrijden te spelen, uit en thuis zonder supporters van de tegenpartij. Het werd een makkie voor Ajax: 2-0 en 4-1. Het was tevens de laatste keer dat Ajax de beker won.

Morgen de Klassieker in de Eredivisie

Ajax reist morgen af naar Rotterdam om het op te nemen tegen Feyenoord. Vandaag was er een open training voor Ajax-fans en de training werd druk bezocht.