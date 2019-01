De Verloren Vrijstaat VI - Het definitieve einde van ADM

Ruim twintig jaar woonde een groep bijzondere en eigenzinnige Amsterdammers op het ADM-terrein in het Westelijk havengebied. Ze bouwden hier een kunstzinnige gemeenschap waar plaats was voor iedereen. Maar dit jaar wacht de ontruiming komt er een einde aan ‘het ADM’. Hoe beleven de bewoners de laatste maanden op het terrein? Je ziet het in de zesdelige documentaireserie De verloren vrijstaat. Vandaag, het zesde en laatste deel.

Na maanden vol onzekerheid komt er op maandag 7 januari dan toch echt een einde aan de bewoning van het ADM-terrein. De politie ontruimt het terrein. Veel bewoners vertrekken zonder slag of stoot, een enkeling verzet zich.



Wat aan het einde van de dag overheerst is een gevoel van frustratie en verdriet. De hechte ADM-gemeenschap valt uit elkaar en de oud-ADM-bewoners komen op allerhande plekken terecht. Een deel vind onderdak bij vrienden, anderen verkassen naar de slibvelden in Noord.



In de laatste aflevering van De Verloren Vrijstaat volgen we de ADM'ers op de dag van de ontruiming, blikken we met hen terug op de laatste paar maanden en werpen we een blik op de toekomst. Want hoe moet deze gemeenschap nu verder?

Meer afleveringen

Dit is is het zesde en laatste deel van de reeks De Verloren Vrijstaat, over het ADM-terrein en zijn bewoners. Alle afleveringen zijn terug te kijken via AT5.nl of via YouTube.