Buren proberen 'afwezige' buurman tevergeefs weg te krijgen

Meerdere bewoners van een buurt in Noord hebben bij woningcorporatie Ymere geprobeerd om hun buurman weg te krijgen, omdat hij al jaren afwezig zou zijn. De man mag van de rechter echter blijven.

In september 2016 klaagden twee buren bij Ymere. Een van hen stelde dat hij of zij de bewoner al 4,5 jaar niet zag, dat hij voor de bediening van lampen waarschijnlijk gebruik maakte van een timer en dat hij niet heeft gereageerd op verzoeken van buren om zijn tuin te onderhouden. De andere melder schreef dat de man al zeker tien jaar niet in zijn woning verbleef, maar alleen ’s morgens vroeg zijn post via de achterkant van het huis ophaalde.

Lekkage

Begin vorig jaar kwam er, via internet, opnieuw een melding binnen over de man. Ook in deze melding werd gesproken over tijdschakelaars. Daarnaast klaagde een bewoner afgelopen zomer over een lekkage, het water zou van het huis de 'afwezige' bewoner komen en hij zou onbereikbaar zijn.

Ymere sommeerde de bewoner de sociale huurwoning te verlaten, maar dat wilde hij niet. Uiteindelijk stapte de woningcorporatie naar de rechter.

De bewoner was ook bij die rechtszaak aanwezig. Hij zei dat hij wel in het huis woont. De man zei dagelijks de woning vroeg te verlaten en laat terug te komen, ook is hij soms een paar dagen achter elkaar van huis. Verder zegt hij graag op zichzelf te zijn en niet veel behoefte aan contact met zijn buren te hebben.

Kwestie van smaak

De begroeiing in zijn tuin houdt hij naar eigen zeggen graag hoog, dat is volgens hem een kwestie van smaak. Hij voelt zich inmiddels wel 'gestalkt' door de buren en dat vindt hij vervelend. De man, die gepensioneerd is, voert tot slot aan een groot belang te hebben bij behoud van de woning, waar hij al sinds 1972 woont en waaraan hij gehecht is.

De rechter gaf de bewoner gelijk. Ymere moet de proceskosten betalen en de man mag in de woning blijven wonen.