Zakkenroller probeert agente in burger te zoenen

Een agente in burger is onlangs slachtoffer geworden van een 'versiertruc'. Een zakkenroller stal daarbij haar diensttelefoon.

Dat schrijft de agente in een blog. Ze was, met collega's, speciaal op pad in de binnenstad om zakkenrollers te vinden en zich daarvoor ook te laten rollen.

Arm

'Direct slaat de jongen een arm om mij heen', schrijft ze. 'Ik weet direct dat deze jongen me gaat proberen te rollen. En hoor in mijn oortje dat ik op de camera’s wordt gevolgd en meerdere collega’s van de actie zitten om mij heen. Dat is een fijn en veilig gevoel.'

De man liep met haar mee naar de Nieuwmarkt. 'Daar probeert hij fysiek contact met me te leggen. Ik geef meerdere malen aan dat ik naar huis ga. Ondertussen ritst hij heel gehaaid mijn tasje open. (...) Nu mijn tasje is opengeritst weet ik het echt heel, héél zeker: Hij gaat me rollen. En niet van de lippenbalsem of de kauwgum... Al kon ie best een kauwgummetje gebruiken. Het maakt me boos... Ook dit is een truc.'

Duw

Het stelen van de telefoon lukt uiteindelijk. 'Hij probeert me bij een van de auto’s naast de gracht nog te zoenen. Ik zeg dat ik dit niet wil en duw hem van mij af. Op dat moment waren de collega’s al van alle kanten onderweg om hem aan te houden. Ik ben bang dat hij mijn telefoon in de gracht gaat gooien om zo het bewijs weg te maken dus ik duw hem hardhandig tegen de auto aan. Collega’s helpen met de aanhouding. Yes!'

Iets later werd ze op de Korte Niezel weer aangesproken door een zakkenroller, die een lang gesprek met haar voert. 'Dan ineens gaat zijn hand naar mijn tasje terwijl hij een ontzettend slechte grap maakt en mij daarbij zogenaamd hardop bijna gierend van het lachen even aanraakt. Mooie afleidingsmanoeuvre. En de rits van mijn tasje is ineens een paar centimeter open. Ongelofelijk dat je dat dus echt alleen door hebt als je ontzettend scherp en oplettend bent.'

Geluksnacht

Beide mannen zijn naar het politiebureau overgebracht. De agente spreekt van een 'geluksnacht'. 'Ik ben bijna benieuwd welke nieuwe trucs er nog meer gaan komen van het "zakkenrollerstrainingskamp", want we kunnen in ieder geval stellen dat ze zo creatief en gehaaid zijn dat het toch echt een probleem geworden is dat zich langzaam steeds verder uitbreidt.'