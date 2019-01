Vrouw gewelddadig van haar Rolex beroofd in het centrum

Opnieuw is er een Rolex gestolen in de stad. Dit keer vond de gewelddadige beroving in het centrum plaats, halverwege december. Onder toeziend oog van meerdere omstanders gooide een man haar op de grond en stal haar Rolex.

Beelden van de gewelddadige overval worden vrijgegeven in het AT5-programma Bureau 020. Twee vrouwen staan op vrijdag 14 op zaterdag 15 december op de Nes en zijn druk bezig met een telefoon. Een groep mannen loopt langs hen en één van hen blijft staan.



De man knoopt een praatje aan met de dames, maar ze lijken geen interesse in hem te tonen. Ze zijn druk bezig met het maken van selfies. Maar dan wordt de man fysiek, hij probeert meerdere malen de telefoon van de vrouw te pakken en klemt zijn been tussen haar benen waardoor ze geen kant op kan.



Dan wordt duidelijk waarom hij haar beetpakt, hij heeft het op haar horloge gemunt, een zilverkleurige Rolex type Explorer 2 en trekt hard aan het sieraad. De Rolex breekt en de vrouw valt op de grond, de tweede vrouw die er bij staat probeert de man nog vast te pakken en hem tegen te houden, maar dat mislukt. Hij rent weg in de richting van de Dam.



Werkwijze

De afgelopen tijd zijn er meerdere gewelddadige Rolex-roven geweest in de stad. Of er ook een verband is tussen de roven wordt onderzocht door de politie. 'We hebben meerdere straatroven gehad waarbij slachtoffers op gewelddadige wijze benaderd worden door meerdere verdachten op een scooter.' vertelt een woordvoerder in het opsporingsprogramma. 'In dit geval zie je dat het wel net even anders gaat. Het begint namelijk vrij gemoedelijk... Het is echt een andere werkwijze'.



Signalement

Het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur met een donker stoppelbaardje. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg die nacht een wit shirt, zwarte broek en donkere gympen met witte zolen. Hij had een zwart, kort jack aan met een bontkraag en droeg een petje met een wit embleem.