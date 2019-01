Korpschef Erik Akerboom spreekt 'geheime interviewers' in De Balie

Erik Akerboom, korpschef van de politie, is aan het eind van de middag te gast in 'Operatie Interview' in debatcentrum De Balie.

Drie verschillende interviewers zullen hem vragen stellen, maar wie dat zijn wordt pas op het podium bekend. Wel zijn de gespreksonderwerpen deels bekend. Zo zal het onder meer gaan over de grote reorganisatie bij de politie en de discussie over racisme.

Operatie Interview begint om 16.00 uur en is live te volgen op AT5.nl. Om 22.00 uur zendt AT5 een registratie van het gesprek uit op tv. Er zijn bovendien nog kaartjes voor de show in De Balie beschikbaar.