Enorm pak slaag voor Ajax in de Kuip: 6-2

Ajax heeft vanmiddag een enorm pak slaag gekregen in de Kuip. Feyenoord was met maar liefst 6-2 te sterk. Ajax kwam nog wel vroeg op voorsprong, maar daarna ging het helemaal mis. Door de nederlaag is het gat met koploper PSV gegroeid naar 5 punten.

Het begon nog zo veelbelovend voor de Amsterdammers. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Kasper Dolberg de mogelijkheid om de score te openen maar zijn schot werd nog gekeerd door Kenneth Vermeer. De voormalig doelman van Ajax was echter kansloos toen Lasse Schöne in de achtste minuut een vrije trap op het Feyenoord-doel afvuurde, waardoor de Deen Ajax al vroeg op 1-0 zette.

Gelijkmaker

Ajax nam duidelijk geen genoeg met de voorsprong, want ook in de minuten daarna kregen de Amsterdammers de nodige kansen. Eerst kon Dolberg niet profiteren van gepruts van Sven van Beek, vervolgens kon ook slecht uitverdedigen van Toornstra niet worden afgestraft.

Waar Ajax de kansen niet wist te benutten was het Jens Toornstra die aan de andere kant wel succesvol was. Uit het niets maakte de middenvelder de 1-1 door de bal van dichtbij onder André Onana door te schieten.

Na de gelijkmaker ging de wedstrijd op en neer zonder dat dat aan beide kanten echt grote kansen opleverde. Daar kwam na ruim een half uur verandering in. Onana kon een poging van Steven Berghuis nog wel aanraken maar niet meer uit het doel krijgen, waardoor Feyenoord op een 2-1 voorsprong kwam.

Spektakel

De Rotterdamse vreugde was van korte duur want een minuut later was het alweer gelijk. Na een schot van Donny van de Beek kreeg Hakim Ziyech de bal voor zijn voeten en schoot feilloos raak. Maar daarmee was het nog niet gedaan met het spektakel voor rust, want een goal van Robin van Persie vlak voor rust zorgde voor een 3-2 ruststand.

Waar Ajax na rust op zoek ging naar de gelijkmaker was het wederom Van Persie die doel trof. Na een voorzet van Berguis liet de spits Onana kansloos en zette Feyenoord op een 4-2 voorsprong, waarna de Rotterdammers doorstoomden. Na de 5-2 van Tonny Vilhena was het Yassin Ayoub die de eindstand van de Klassieker vervolgens op 6-2 bepaalde.

Door de nederlaag is het gat met koploper PSV gegroeid naar 5 punten. Feyenoord volgt acht punten achter Ajax op een derde plaats. Op 27 februari krijgt Ajax kans op revanche. Dan speelt het in de halve finale in Rotterdam weer tegen Feyenoord.