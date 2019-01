Donny van de Beek: 'Je staat zwaar voor lul'

Donny van de Beek is duidelijk in zijn oordeel na de 6-2 nederlaag in de Klassieker: 'Je staat zwaar voor lul, iedereen schaamt zich.'

Bij een 3-2 ruststand was er nog hoop op een goede afloop. 'Dan hoop je dat het in de rust helemaal omkeert en dat wij weer gas geven en eroverheen klappen, maar dat gebeurt niet en maken zij nog allemaal goals door persoonlijke fouten.'

'Gemakzuchtig, slecht, hoe je het noemen wil. Alles wel. Duels verliezen', is Van de Beek duidelijk over wat er allemaal mis was vanmiddag. 'Dit is een grote klap natuurlijk, dus het zal wel even duren voordat iedereen er weer bij is, want dit doet echt pijn.'