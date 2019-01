Woordkunstenaar Sjaak dicht voor mensen op straat: 'Op zo'n moment ben je samen één'

Straatdichter Sjaak Kroes rijdt op een zelfgemaakte 'bureaufiets' door de stad om gedichten te schrijven voor voorbijgangers. Mensen die hem toevallig passeren mogen bij hem aanschuiven, waarna hij ter plekke een gedicht voor ze tikt op de typemachine.

Dit doet Sjaak op verschillende plekken in de stad. 'Ik pop echt overal op in Amsterdam. Bijvoorbeeld in De Pijp, maar ook in Noord en op de Zuidas. Mensen komen bij me omdat ze nieuwsgierig zijn. Ze zien een jongen zitten met een bakfiets en een typemachine. Dan denken ze: wat zit hij daar te doen?'

Verhalen

Sjaak hoopt met de gedichten mooie verhalen te kunnen vertellen. 'We spreken met elkaar en hebben samen een mooi moment. Op dat moment worden twee mensen samen één. Daar schrijf ik dan een gedicht over.'

Dit zorgt dan ook voor bijzondere momenten. 'Ik kwam eens een piloot tegen met zijn vrouw, ze waren zwanger. Hij vroeg mij een gedicht te schrijven voor de kleine. Nadat ik het geschreven had waren ze allebei erg ontroerd. Precies een jaar later, op dezelfde plek, kwamen ze de kleine aan me laten zien. Dan weet je dat je eervol werk hebt.'

Pont

Behalve dichten voor mensen die hij ontmoet, schrijft Sjaak ook over plekken waar hij komt. 'Ik heb een mooi gedicht geschreven over Amsterdam, over Noord om precies te zijn: "Ze duwt zich ferm tegen de kade. In de schoot van het Centraal Station. Het is knus op de pont. Vaders brengen kinderen naar school. Maar als het licht op groen gaat, schreeuwen scooters je de huid vol. Opschieten".'

Op zijn website is meer informatie te vinden over Sjaak en zijn gedichten.