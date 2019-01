Bewoners woningcomplex Noord boos na slecht uitgevoerde renovatie

Bewoners van de Volendammerweg en de Waalenburgsingel in Noord voelen zich bij de neus genomen door woningcorporatie Stadgenoot. Een uitgebreide renovatie van hun woningen, bedoeld om achterstallig onderhoud te herstellen, heeft juist voor méér problemen gezorgd.

Jarenlang kampen de bewoners al met tocht door de ramen, vochtige kamers en schimmel in de huizen. Al die tijd is er ondanks de grote hoeveelheid klachten niks mee gebeurd. Bovendien heeft de 'grondige' renovatie die de bewoners beloofd was, vooral voor extra problemen gezorgd. Zo heeft werk aan het dak lekkages veroorzaakt en kan een aantal deuren niet meer op slot. De getroffen bewoners zijn boos en teleurgesteld. Voor hen is de maat nu vol.

Rita Singh, één van deze bewoners, voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. 'Elke keer als je daar komt met een klacht, word je niet gehoord. Wij voelen ons elke keer alsof er een emmer met modder over ons gegooid wordt', reageert ze. Ook klagen de huurders dat Stadgenoot hen steeds doorverwijst naar de aannemer, AC Borst Bouw BV, en andersom.

Veel gebreken

Volgens de huurderscommissie doet de aannemer weinig met de wensen van de bewoners. Eén van hen, Mahmut Ali, woont in een huis waarin regelmatig schimmel voorkomt. 'Ik woon er nu tien jaar, twee of drie keer is de schimmel door Stadgenoot verwijderd. Iedere keer zeggen ze: "Nu komt het niet meer terug".' Ook Ali's dochtertje van vijf lijdt onder de schimmelaanslag. 'Ze hoest iedere ochtend. En ze niest ook heel veel, soms wel een uur lang.'

Een ander voorbeeld is de wc-ventilatie van Singh. Als zij hier een wc-papiertje bij houdt, dwarrelt deze direct naar beneden. 'Je hoort 'm wel draaien, maar hij doet niets', vertelt ze. 'Ik ben bij de buren geweest, daar werkt de ventilatie wel. Het papiertje blijft bij hen wel zitten, maar bij mij doet 'ie niets.'

Betreuren

Stadgenoot zegt in een schriftelijke reactie de ontevredenheid van de bewoners te betreuren. De woningcorporatie laat AT5 weten dat de renovatie niet gestaakt zal worden, en dat het woongenot er uiteindelijk op vooruit zal gaan.

De corporatie erkent de overlast van de renovatie. 'Stadgenoot doet dit werk al meer dan honderd jaar. Maar het ongemak is tijdelijk en we hebben maatregelen getroffen om de overlast te beperken.' Zo zouden de bewoners tijdens het onderhoud gebruik kunnen maken van een volledig ingerichte badkamer, toilet, keuken en een logeerwoning.