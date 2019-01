Tekstschrijver en Holocaustoverlevende Eli Asser (96) overleden

Tekstschrijver Eli Asser is op 96-jarige leeftijd overleden. Asser schreef onder meer de beroemde serie 't Schaep met de vijf pooten.

Asser werd geboren in Amsterdam en was 17 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tijdens de oorlog zat hij drie jaar ondergedoken. Zijn gezin werd in de oorlog vermoord in vernietigingskampen. Na de oorlog was Asser werkzaam als journalist en later dus als tekstschrijver van tv-programma's.

AT5 ging in 2012 bij Asser op bezoek toen hij spreker was tijdens de dodenherdenking op de Dam. 'We konden na de oorlog de rest van ons bestaan gaan huilen en we konden ook zeggen: "Kom op, laten we het zien als een plicht aan onze ouders en aan allen die vermoord zijn om een vrolijk bestaan te leiden en te genieten van het leven".', vertelde hij destijds.