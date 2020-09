Amsterdamprijs voor de Kunst 2019

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt elk jaar toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in Amsterdam. De kunstprijs wordt uitgereikt in drie categorieën.



Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een prijs voor de beste culturele prestatie en een prijs voor bewezen kwaliteit.

Genomineerd dit jaar zijn onder andere; modeontwerpster Fong Leng, cabaretier Micha Wertheim en beeldend kunstenaar Raquel van Haver. De winnaars ontvangen een geldbedrag van € 35.000. De uitreiking van de Amsterdamprijs is op 15 oktober. Wij stellen de genomineerden alvast aan je voor.

De portretten van de genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst worden mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.