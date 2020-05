Ricardo geeft al 12 jaar bijles wiskunde in de Bijlmer: 'Ik blijf dit doen tot ik erbij neerval'

Scholieren van het basis- en het middelbaar onderwijs kunnen elke zaterdag terecht bij Ricardo van der Veen voor extra ondersteuning op het gebied van rekenen en wiskunde. Sommige leerlingen maken al al acht jaar of langer dankbaar gebruik van Ricardo's hulp. Sommigen van hen kregen vmbo-advies op de basisschool en slaagden uiteindelijk voor het gymnasium.

Twaalf jaar geleden hoorde Ricardo dat de rekenvaardigheden van kinderen in groep drie al getoetst worden, maar dat ze hier in veel gevallen niet goed op worden voorbereid. Daarbij leeft volgens hem het vooroordeel onder veel leraren dat leerlingen met anderstalige ouders een hoog niveau op de middelbare school niet kunnen bijbenen.

Ricardo helpt de kinderen vanaf groep drie om het maximale uit zichzelf te halen, zodat ze het niveau halen dat bij ze past. Hij heeft verschillende voorbeelden van leerlingen die in eerste instantie een vmbo-advies kregen maar met zijn hulp uiteindelijk voor het vwo of zelfs het gymnasium slaagden.

Obed is één van de oud-leerlingen van Ricardo die zijn niveau dankzij de bijlessen wist op te krikken. 'Op de basisschool kreeg ik niveau kader en nu zijn we zeven jaar verder en zit ik op het hbo, dat kon ik alleen maar dromen.'

Ondersteunen leerlingen

De bijlessen vinden plaats in de gezamenlijke ruimte van drie basisscholen aan de Kortvoort in de Bijlmer. De leerlingen zijn welkom vanaf groep drie en er zijn leerlingen bij die inmiddels in de derde klas van de middelbare school zitten en dus al ruim acht jaar bijles volgen.

Ricardo vindt het erg belangrijk om de kinderen in de Bijlmer te blijven ondersteunen. 'Ik blijf dit in principe doen tot ik erbij neerval', zegt hij.