Stad Ellie Lust roept op tot etherdiscipline bij internetvergaderingen

Iedereen die thuiswerkt zal het inmiddels wel herkennen: met al je collega's tegelijk videobellen om te vergaderen verloopt niet altijd even soepel. AT5 vroeg voormalig Wie is de Mol-deelnemer Ellie Lust daarom om tips voor etherdiscipline.

De ex-politiewoordvoerder oogstte landelijke bekendheid door haar deelname aan het tv-programma Wie is de Mol? Tijdens een van de opdrachten, die zoals vaak chaotisch verliep, moesten de deelnemers communiceren via portofoons. Iedereen sprak door elkaar waarna Lust ingreep en iedereen tot de orde riep: 'Jongens één ding, als het gaat om portofoon verkeer, dan vereist dat discipline, we zetten hem allemaal op dezelfde frequentie.' De term etherdiscipline was geboren.

Om gedisciplineerd te kunnen omgaan met de maatregelen van het coronavirus krijgt Lust allerlei vragen van mensen over hoe ze orde en regelmaat in hun leven moeten scheppen: 'Ik krijg vragen over huiswerkdiscipline, hamsterdiscipline, niesdiscipline en thuiswerkdiscipline'.

Over de achtergrond tijdens videobellen zegt Lust: 'Zorg er alsjeblieft voor dat er geen geluiden op de achtergrond zijn zoals rammelende koffiezetapparaten, blaffende honden of huilende baby's. Zorg ervoor dat als je in beeld bent, er niet opeens een poes op je laptop springt.' Veel Amsterdammers doen vanwege het thuiswerken aan internetvergaderingen. 'Ik doe niks anders dan conference-calls houden' zegt een voorbijganger. 'Het is wel grappig dat je bij de mensen thuis kan kijken. De één, zit in bed, de ander zit in de huiskamer met allemaal kinderen om zich heen.'

