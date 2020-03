Verdachte bijt agent op Centraal Station

Volgens de politie was de verdachte doorgedraaid en probeerde hij meerdere agenten te bijten. Bij een agent lukte dat, hij liep daardoor meerdere verwondingen aan zijn hand op.

'Deze collega is nu in het ziekenhuis voor een paar injecties, gezien de ziektes die de man heeft gehad in het verleden of mogelijk nog heeft', schrijft de politie op Facebook.

De bijtende man is, met hulp van handhavers van de gemeente en NS, aangehouden.