Jaar celstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk in Noord

De automobilist die in september 2018 onder invloed van alcohol een dodelijke aanrijding met een motorrijder veroorzaakte in Noord, moet een jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank vandaag geoordeeld. Ook mag de man vier jaar niet autorijden.

De bestuurder reed op zaterdagavond 15 september met ongeveer honderd kilometer per uur langs het rode stoplicht op de Verlengde Stellingweg, waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt. Een tegemoetkomende motorrijder die wel groen licht had sloeg linksaf en werd door de automobilist aangereden. Het 37-jarige slachtoffer overleefde de aanrijding niet.

Geen oranje licht

De advocaat van de automobilist zei dat het verkeerslicht die avond niet goed werkte en dat het ongeluk daardoor plaatsvond. Het verkeerslicht straalde geen oranje licht uit en de bestuurder dacht dat het rode licht, dat zichtbaar werd na het groene licht, daarom oranje was. Daardoor zou er volgens de advocaat geen sprake zijn geweest van onvoorzichtigheid of onachtzaamheid.

De rechtbank was het daar niet mee eens. Het oranje licht werkte inderdaad niet, maar het licht stond al bijna vijf seconden op rood. Op het moment dat het licht versprong was de automobilist nog op grote afstand van het kruispunt. Ook stond aan de rechterzijde van de weg een ander verkeerslicht waarvan het oranje licht wel werkte.

Dicht op voorganger

De automobilist zelf zei dat hij na het ongeluk voorzichtiger rijdt en beter oplet. Ook dat klopt volgens de rechtbank niet. Hij is als steekproef twee keer door de politie gevolgd en bleek toen, als er geen trajectcontrole was, (veel) harder te rijden dan toegestaan. 'Daarnaast werden meerdere overtredingen geconstateerd zoals zeer dicht op voorganger rijden, onnodig links rijden en geen richting aangeven', stelt de rechtbank.

De man is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk is. Dat deel van de straf hoeft hij dus alleen uit te zitten als hij weer de fout in gaat.