Een scooterrijder is gisteravond rond 21.30 uur frontaal op een taxibusje gebotst dat geparkeerd stond op de Kometensingel in Noord.

De scooterrijder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.