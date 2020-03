Achtergrond Zwangerschap ten tijde van corona: pufoefeningen via Skype en veel vragen

'Kan ik nog bevallen waar ik zelf wil?' en 'Wat is het effect van corona op een baby?' Het zijn twee van de vragen die veel zwangere vrouwen bezig houden. Tegelijkertijd zorgt de huidige coronacrisis voor zwangere vrouwen voor bijzondere situaties.

Het zijn spannende tijden voor Veronique Sonneveld en veel andere zwangere vrouwen. Waar er tijdens de eerste maanden van haar zwangerschap nog niets aan de hand was, merkt Veronique, die over drieënhalve week is uitgerekend, dat de coronacrisis veel heeft veranderd.



'De verloskundige doet alleen de noodzakelijke medische controles', vertelt Veronique, 'en vragen kun je stellen via de telefoon.' Ook kun je niet meer met z'n tweeën naar de verloskundige toe. 'Ik heb ook een zwangerschapscursus gedaan die deels op locatie was. De tweede keer hebben we dat via Skype gedaan. Dan krijg je uitleg over hoe je moet puffen via de computer. Dat is ook wel weer vrij hilarisch.'

Quote 'We hebben mijn schoonouders al weken niet kunnen zien en we zullen ze ook als de baby geboren is niet kunnen zien' Veronique Sonneveld

Maar er zitten ook minder leuke kanten aan de situatie, vertelt Veronique. 'Mijn schoonouders zitten in een hoge risico-categorie. Dus die hebben we nu al een aantal weken niet kunnen zien en die zullen we, als de baby straks geboren is, ook niet kunnen zien. Dat vind ik wel heel lastig.'



Iets anders lastigs is de tegenstrijdige informatie over zwangerschap ten tijde van corona, zegt Veronique. 'De verloskundige geeft wel goede informatie, maar in het nieuws zie je andere dingen. En op zwangerschapswebsites is het wéér anders. En het is gewoon lastig dat je niet weet hoe de wereld er over drie weken uitziet.'

Quote 'Er is geen reden om je nu zorgen te maken als zwangere vrouw' Renske Kuiper, verloskundige

Verloskundige Renske Kuiper geeft antwoord op drie veelgestelde vragen:



Moet ik tijdens mijn zwangerschap in thuisquarantaine of kan ik gewoon naar buiten?

'Voor zwangeren gelden dezelfde adviezen van het RIVM als voor iedereen. Ik snap dat sommige vrouwen ervoor kiezen om zo veel mogelijk binnen te blijven en dat dat hen rust geeft. Het is wel belangrijk om ook te blijven bewegen, om fit te blijven en onder andere bekkenklachten te voorkomen. Maak bijvoorbeeld een wandeling buiten tijdens een rustig moment van de dag. En er zijn veel online opties om thuis yoga of andere oefeningen te doen.'



Kan ik nog bevallen waar ik zelf wil?

'Je kan in Amsterdam nog steeds bevallen op de plek van jouw keuze. Met alle zorgverleners die betrokken zijn rond de bevalling proberen we dat ook zo goed mogelijk te waarborgen. We zien wel dat er meer vrouwen zijn die er nu voor kiezen om thuis te bevallen, waar de kans minder groot is dat je in aanraking komt met het coronavirus.'



Wat is het effect van corona op een baby?

'Voor zover we nu weten gaat corona niet via de placenta naar de baby. Het heeft op die manier dus geen invloed. Ook is er geen ernstig ziektebeloop gezien bij pasgeboren baby's en jonge kinderen door het coronavirus. Wel adviseren we de hygiënemaatregelen te volgen als je corona hebt in het kraambed.'

Verloskundige Renske Kuiper van Geboortecentrum Amsterdam merkt dat er inderdaad veel vragen zijn over zwangerschap en bevallen in deze bijzondere tijden. Kuiper zegt vooral te willen benadrukken dat teveel zorgen niet goed zijn. 'We proberen ook uit te dragen dat het het belangrijkst is om zo min mogelijk stress te hebben.'



Ook benoemt Kuiper het belang van een prettige omgeving. 'Probeer te zoeken waar je je goed bij voelt. Maak daarin je eigen nestje, je eigen bubbel. De bevalling en de weeën werken dan ook het beste.'



Tot slot heeft Kuiper nog een geruststellende boodschap. 'Er is geen reden om je zorgen te maken als zwangere vrouw. Probeer dat mee te nemen en het vertrouwen te hebben dat het goed gaat.'