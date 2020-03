Boekhandel doet verkoop via afhaalluik voor lager risico op besmetting

'Hier kan je tijdschriften en boeken die online zijn besteld kopen, maar je kan ook gewoon vragen naar een boek en dan hoop ik dat ik hem heb', vertelt boekenverkoper Maartje Kouwenberg.

'Athenaeum bestaat al sinds 1966 en dit luik zat er altijd in, maar we hebben het eigenlijk nooit gebruikt. En toen dachten we opeens: we gaan een afhaalloket maken', zegt Maartje.

'Super fijn'

Een vrouw die net een krant heeft gekocht vertelt dat ze het heel fijn vindt. 'Vorig weekend konden we de winkel nog in, nu niet meer. Maar toch fijn dat we zo op deze manier nog een krantje kunnen kopen bij onze boekhandel.'

Even rondsnuffelen door de zaak zit er voor nu even niet in, tot spijt van iemand die een boek kwam afhalen bij het loket. 'Meestal is het lekker om rond te neuzelen en dat kan nu niet.'