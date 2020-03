Gedetineerden Schiphol uiten opnieuw zorgen na contact met besmette arts: 'Voelen ons onveilig'

Gedetineerden van het Justitieel Complex op Schiphol slaan opnieuw alarm over de coronamaatregelen in het complex. Deze zijn in hun ogen te gering, zeker nu blijkt dat meerdere gedetineerden in contact zijn geweest met een besmette arts.

Zondag werden de gedetineerden door de directie op de hoogte gesteld van de situatie. De arts had bij het laatste bezoek aan het Justitieel Complex nog geen verschijnselen. Pas na dat bezoek, waarbij de arts drie gedetineerden zag, werd het virus bij hem vastgesteld. De directie liet aan de gedetineerden weten extra maatregelen voorlopig niet noodzakelijk te achten. Wel worden de gedetineerden die in contact zijn geweest met de arts uit voorzorg in de gaten gehouden, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan AT5. 'Dat doen we volgens de richtlijnen van het RIVM, die gelden zowel binnen als buiten de muren'.

Quote 'Niemand van ons weet wie degenen zijn die met de arts in contact zijn geweest. Dat zorgt voor paniek op de afdeling' gedetineerde

Maar dat is niet genoeg, vinden de gedetineerden, die niet weten wie er in contact zijn geweest met de arts. 'Wij delen een cel met twee personen, daardoor is iedereen bang dat zijn kamergenoot iets heeft', vertelt een van de gevangenen. Een tweede gedetineerde vult aan: 'Niemand van ons weet wie degenen zijn die met de arts in contact zijn geweest. Dat zorgt voor paniek op de afdeling. We voelen ons onveilig.'



Een andere gedetineerde zegt dat er vanochtend maatregelen zijn genomen die de bewegingsvrijheid beperken. Recreatie zou vanochtend niet meer toegestaan zijn, en alle gedetineerden zouden op dit moment hun cel niet meer uitmogen. Het ministerie was vanochtend nog niet bereikbaar om hierop te reageren.

Quote 'We plaatsen pas mensen in isolatie als ze verschijnselen vertonen. Dat doen we in alle gevangenissen en TBS-klinieken' Woordvoerder Ministerie van Justitie en veiligheid