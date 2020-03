Meerdere keren geschoten op straat in Zuidoost

Bewoners van de straat Gooise Kant in Zuidoost zijn afgelopen nacht wakker geschrokken van meerdere harde knallen. De politie kwam vervolgens ter plaatse, maar trof daar niemand meer aan.

De straat werd vannacht rond 05.00 uur enige tijd afgezet. Forensische specialisten verichtten op dat moment sporenonderzoek: 'Er is daarbij vastgesteld dat er een paar keer geschoten is', vertelt een politiewoordvoerder.

Geen slachtoffer gevonden

In de omgeving zijn geen verdachten of slachtoffers aangetroffen. Ook hebben de agenten geen kogelgaten ontdekt, wel zijn er meerdere hulzen gevonden op straat. Maar wat er precies gebeurd is, blijft vooralsnog onduidelijk.