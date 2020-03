TV-show waarin alle Nederlanders live mogen optreden start vanmiddag

'We starten dit voor alle Nederlanders die een ervaring willen delen, een vraag hebben, die achter hun voordeur de mooiste muziek maken, iets bijzonders in de wijk opzetten of even willen verzuchten hoe zat ze hun huisgenoten zijn. Bij IedereenLive krijgt iedereen de kans om een verhaal met heel Nederland te delen. Gedeelde smart is immers halve smart', aldus bedenker Martijn de Greve.

Zijn compaan John de Zwart: 'In deze crisistijd zit iedereen thuis, wat soms eenzaam of eentonig kan zijn. Met IedereenLive brengen we al onze woonkamers met elkaar in verbinding. Bij IedereenLive is heel Nederland zowel gast als publiek. Alles kan: vertellen over je nieuwe opruimskills, een verjaardagslied zingen voor je oma of een serenade brengen aan je grote liefde.'