Inmiddels 571 Amsterdamse coronapatiënten bekend bij RIVM

Bij 571 Amsterdammers is tot nu toe het coronavirus geconstateerd. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Sinds gisteren zijn er 41 bij het RIVM bekende besmettingen bijgekomen.

Het aantal nieuw bekende besmettingen is wel weer minder dan eergisteren en gisteren. Toen waren het er respectievelijk 66 en 53.



Landelijk zijn er nu 11.750 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat zijn er 884 meer dan gisteren. 3.990 van de positief geteste mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

In totaal zijn er 864 Nederlanders aan het virus overleden. Dat zijn er 93 meer dan gisteren. Het ware aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger dan het RIVM meldt, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.