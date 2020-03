Meer dan miljoen metingen door gebruikers corona check OLVG

Zo moeten gebruikers dagelijks doorgeven hoe hoog hun lichaamstemperatuur is, of ze nog verkouden zijn, hoe erg ze hoesten, hoe het gaat met hun benauwdheid en of ze keelpijn hebben. Aan de hand van de doorgegeven waardes wordt er dan besloten of het medisch team telefonisch contact opneemt met de gebruiker.

Coronaverdenking

En wat blijkt: gebruikers sturen massaal hun gezondheidswaardes door. Het OLVG meldt vandaag dat er al meer dan een miljoen metingen gedaan zijn. Op basis van die metingen en door telefonische gesprekken tussen gebruikers en het medische team, is al bij 2849 mensen een coronaverdenking vastgesteld. 35 mensen werden daadwerkelijk doorgestuurd naar een corona screeningsunit van het OLVG.

Bij de lancering was de app alleen te gebruiken door mensen die woonachtig zijn in het het gebied Groot-Amsterdam. Maar door het succes willen ook andere ziekenhuizen in het land de corona check gaan gebruiken. In totaal kunnen straks 4,7 miljoen mensen hun gezondheid bijhouden via de app.