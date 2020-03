Geen 'coronacompensatie' voor tatoeëerders: 'We vallen in dezelfde groep als sekslijnmedewerkers'

Henk en zijn vrouw Louise zijn aan huis gebonden. Tatoeages worden niet meer gezet. 'Het is een absoluut contactberoep. Je zit niet op anderhalve meter; je zit met iemand voor je. Dan kun je wel zeggen: doe een mondkapje op, of doe handschoenen aan, maar dat is niet te doen. Dat is te dichtbij', vertelt Henk vanuit zijn raam.

Zelfde categorie als paragnosten

De tattoo-koning vertelt dat er onrust heerst onder zijn vakgenoten nu duidelijk is dat ze geen aanspraak kunnen maken op compensatie. 'Nu blijkt dat we in een groep zitten tussen de paragnosten, astrologen, toiletjuffrouwen, hondenuitlaters en sekslijnmedewerkers. We komen dus niet in aanmerking voor enige steun op dat gebied. Dat is wel heel vreemd voor een beroepsgroep die alleen in Amsterdam al tweehonderd shops kent.'

Er wordt onderling druk geappt door tatoeëerders, vertelt Schiffmacher. 'Die zijn allemaal wel een beetje in paniek. Vooral de shopeigenaren. Die hebben huur die doorloopt, afspraken zijn allemaal afgezegd, het internationale gebeuren sodemietert in elkaar en het toerisme ligt op z'n reet. Dus het is me nogal wat.'

SP vraagt om opheldering

En dat vindt ook Peter Kwint, Tweede Kamerlid voor de SP. Hij stuurde een videoboodschap naar Schiffmacher. 'We zijn jullie in Den Haag niet vergeten. Als SP zijn we ervoor aan het knokken dat jullie net als kappers of andere zaken die hebben moeten sluiten, gewoon dezelfde ondersteuning krijgen als andere ondernemers', aldus Kwint.