Ten Hag wil groepstraining Ajax met videoverbinding

Om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden wordt er door spelers individueel getraind. Dat lukt tot nog toe aardig, want binnen de selectie is niemand ziek geworden. Ook de drie stafleden die eerder uit voorzorg thuis moesten blijven, omdat zij op een verjaardag waren waar iemand besmet was met het virus, blijken gezond te zijn.

Om de teamspirit weer een beetje terug te vinden wil Ten Hag 'een training doen met alle spelers samen, zodat ze inbellen in een video en dat we een gezamenlijke training gaan doen. Weliswaar geen voetballen natuurlijk. Maar je kunt ook iets bedenken zoals fietsen', zegt Ten Hag vandaag tegen Ajax TV.

Hoewel spelers een individueel trainingsprogramma hebben gekregen om hun conditie op peil te houden, denkt Ten Hag toch dat het team een aantal weken nodig zal hebben, voordat er weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. 'Dat geldt voor iedere club, de teamconditie moet weer gebouwd worden.'