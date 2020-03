Rodayna en Amany kunnen niet naar de moskee: 'Suikerfeest vieren alleen met ons gezin'

Niet meer naar de moskee, niet naar Arabische les en niet meer naar opa en oma. Dat is de dagelijkse realiteit in tijden van corona voor de tweelingzusjes Rodayna en Amany. En daar komt nog bij dat 24 april de ramadan begint. En dat is nou net de maand van saamhorigheid en feestelijk samenzijn van grote groepen. 'Het Suikerfeest vieren kan nu alleen met ons gezin, in plaats van gezellig met z'n tienen.'

Rodayna en Amany zijn 9 jaar en zitten in groep 5 op basisschool De Poseidon. Ze wonen samen met hun ouders en broertje van drie in IJburg. De maatregelen door de coronacrisis zijn voor hen aan de lopende band voelbaar. 'Door corona kunnen we niet meer naar de moskee, echt super jammer. Gelukkig kun je thuis bidden. Dat doen we samen met mama. We hebben hele mooie gebedskleedjes waar we op zitten,' vertelt Rodayna. 'Ik mis de moskee ook. Lekker eten in de moskee als er feesten zijn, als iemand gaat trouwen of een kindje krijgt, lekkere tajine met pruimen...', vult Amany aan. 'Maar ik vind het natuurlijk wel goed dat de maatregelen er zijn want het is het belangrijkste dat mensen niet ziek worden', benadrukt Rodayna.

De meiden krijgen in de moskee ook Arabische les. Dat komt nu te vervallen. 'Best jammer, we kunnen niet zoveel doen', zucht Amany. 'Als we naar de moskee gaan blijven we altijd bij opa en oma slapen en zij helpen ons met Arabisch. Papa en mama kunnen alleen Nederlands. Maar nu kunnen we niet naar opa en oma toe want zij zijn kwetsbaar. Ik mis opa en oma en ik mis mijn vrienden en de klas ook heel erg. Gelukkig kunnen we Facetimen met opa en oma en met onze vrienden. Als Facetime niet bestond dan wist ik het ook niet meer.'

De zusjes gaan regelmatig naar Marokko op vakantie. 'Ik moet dus wel Arabisch kunnen praten. Nu lees ik voor het slapengaan een Arabisch boekje en ik zeg een stukje uit de Koran op', zegt Rodayna. Dit voorjaar waren ze ook in Marokko, met oma. 'Wij gingen maar een week en oma zou een maand blijven. Maar dat werden twee maanden want oma zat nog een maand langer vast in Marokko door de corona. Toen maakten wij ons zorgen. Maar gelukkig is ze nu weer thuis'.

Tweeling zijn in coronatijd

Tweeling zijn is niet altijd leuk volgens de zusjes. Amany: 'Soms is het wel lastig want we ergeren ons aan elkaar en iedereen vraagt steeds weer Ben je nou Rodayna of Amany? Dat is niet leuk voor ons en ook niet voor anderen. Daarom dragen we sinds een jaar niet meer dezelfde kleding'.

Maar er zijn ook voordelen van het tweeling zijn, zeker in tijden van corona. 'We hebben heel veel schoolwerk en daar helpen we elkaar mee. Rodayna is goed in rekenen en ik in spelling. Dat gaat supergoed. En je kan altijd samen spelen, dan ben je niet zo alleen'.

Blijven bidden

Ook al kunnen de zusjes niet naar de moskee, ze blijven bidden. 'Ik wens dat iedereen weer beter wordt', zegt Rodayna. 'En dat er een medicijn wordt gemaakt tegen corona', vult Amany aan. 'Salam Aleikum!' Bekijk het filmpje dat Rodayna en Amany samen met hun moeder hebben gemaakt hieronder.