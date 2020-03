Wereldberoemd in Oud-West door zijn huiskamerstadion: Henk Winters overleden

Henk was een meer dan geliefde bewoner van Oud-West. Hij toverde zijn woonkamer 25 jaar lang om tot mini-stadion bij wedstrijden van het Nederlands Elftal, inclusief tribunes. Zo'n vijftig man konden dan op op schermen naar de wedstrijd kijken. Er was voetbal, er was muziek, er was feest.

Het maakte hem wereldberoemd in Oud-West.

Hoewel het stadion tien jaar geleden na klachten uit de buurt moest stoppen, bleef hij buitengewoon geliefd. Hij was een man die met plezier buiten de gebaande paden kon gaan.

Strottenhoofdkanker

Een tijd geleden werd bij hem strottenhoofdkanker geconstateerd. Uitbehandeld. Maar hij wilde niet te veel somberen. Hij organiseerde maar liefst drie afscheidsborrels in het verzorgingstehuis. 'Ik probeer er nog op een leuke manier een einde aan te maken', zei hij.

Henk heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan Body Worlds, een tentoonstelling met echte lichamen en organen. Op dit moment is zijn lichaam onderweg naar Duitsland waar het geschikt gemaakt zal worden. Hij vond in een graf liggen 'niks voor hem'.

Zijn dood is een gemis in de buurt. Maar zo zei Henk in februari: 'Ik wens iedereen na mijn dood nog heel veel plezier.'

In februari nam hij afscheid met drie borrels: