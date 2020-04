Kan mijn beugel er nog uit? En meer vragen over de coronacrisis

Via Instagram krijgen we veel vragen binnen. Zo wil Afia weten hoe het nou zit als je een afspraak had staan om je beugel te laten verwijderen. Dat is natuurlijk een moment waar je lang naar uitkijkt als beugeldrager, maar de meeste orthodontisten zullen je toch nog even laten wachten. We hebben de vraag voorgelegd aan de branchevereniging, de KNMT.

Volgens een woordvoerder kan het in principe geen kwaad dat je beugel nu wat langer moet blijven zitten. 'Grote wijzigingen vinden er namelijk in de laatste periode dat je een beugel draagt niet meer plaats. Vaak zijn het elastiekjes die voor de laatste details zorgen; de beugel zelf zorgt ervoor dat het gebit stabiel blijft in de nieuwe situatie. Daarom krijg je na je beugel nog een doorzichtig nachtbeugeltje en tenslotte spalkjes achter je boven- en ondertanden', zegt woordvoerder Anita Zijlstra.

De branchevereniging raadt beugeldragers wel aan bij vragen gewoon hun tandarts of orthodontist te bellen. Een laatste tip: blijf vooral goed poetsen.