Kans op 20 graden dit weekend: 'Bedwingen om niet massaal naar buiten te gaan'

Na een lange periode met temperaturen onder de norm voor de tijd van het jaar, wordt het in het weekend duidelijk warmer. De temperatuur kan zondag voor het eerst dit jaar 20 graden bereiken. De kans dat dat gaat gebeuren is in het zuiden van het land groter dan hier in Amsterdam, maar ook hier is de voorspelling dat het zacht en warm weer gaat worden. Dat voorspelt Weeronline.

Tot en met vrijdag is het nog vrij koud met temperaturen van 9 tot 11 graden. Daarbij is het licht wisselvallig met een mix van zon, wolken en soms een bui. De wind waait daarbij uit het westen tot noordwesten. In het weekend draait de wind naar het zuiden tot zuidoosten. De temperatuur wordt duidelijk hoger en zaterdag kan het in het zuiden lokaal al 15 graden worden. In de rest van het land wordt het 12-14 graden.

Zondag doet de temperatuur er overal een flinke schep bovenop, aldus Weeronline. Op de Wadden en in het noordwesten kan het 14-15 graden worden en elders wordt het 16 tot 19 graden. In het zuiden en zuidoosten kan voor het eerst dit jaar een lokale warme dag worden genoteerd met 20 graden of iets meer.

'Met dergelijke temperaturen moeten we ons bedwingen om niet massaal naar buiten te gaan. We zullen moeten genieten van het aangename weer in de tuin, op het balkon of voor een open raam. Met open ramen kunnen we de lente letterlijk in huis halen', aldus Jaco van Weezel van Weeronline.

Volgende week aanhoudend zeer zacht

Ook volgende week is het zeer zacht met maandag en dinsdag 16-19 graden. Daarna kan de temperatuur tijdelijk stijgen met vooral op woensdag of donderdag kans op maxima van 17-21 graden. De dagen daarna daalt de middagtemperatuur en in het weekend wordt het waarschijnlijk 12-17 graden.