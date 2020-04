Wallen verlaten maar sekswerk in de stad gaat door

We spreken via Skype met Lyle Muns, zelf sekswerker die nu dus niet werkt. Maar hij is ook bestuurslid bij 'het gemeentebordeel' My Red Light. Veel dames die daar werken zijn terug naar hun land van herkomst of wachten thuis op betere tijden. Maar volgens Muns is er in de stad ook een groep die via internet toch klanten blijft werven, omdat ze of niet in aanmerking komen voor financiële steun of de weg niet weten naar de instanties. Met alle gevaren voor hun eigen en de volksgezondheid van dien.