Zorgen bij politiechef over lenteweekend: 'We kunnen uiteindelijk plekken sluiten'

Drukke plekken zoals het Vondelpark kunnen dit weekend in het uiterste geval worden afgesloten als mensen zich niet aan de maatregelen rondom het coronavirus houden. Dat zegt hoofdcommissaris Frank Paauw in het AT5-programma Het Verhoor.

De politie heeft zorgen over het lenteweekend dat voor de deur staat: zondag kan het in Amsterdam bijna 20 graden worden, terwijl juist nu iedereen zo veel mogelijk binnen moet blijven. 'We houden met allerlei scenario's rekening en daar zit ook gewoon sluiting bij', aldus Paauw. 'Ik gun iedereen mooi weer, maar vanuit politieperspectief zou ik er niet rouwig om zijn als het 8 graden bleef.'

Er zijn verschillende plekken die volgens de politiechef intensief in de gaten worden gehouden. 'We hebben een lijst gemaakt van mogelijke hotspots, plekken waarvan je weet dat het er druk gaat worden.' De politie en de gemeenten houden via camera's live in de gaten hoe het daar gaat.

Actiecentrum

'Er zit een heel actiecentrum omheen om dat te monitoren, omdat je goed moet kunnen definiëren wanneer de verantwoordelijkheid van de burgemeester in beeld gaat komen om te zeggen: nu kan het niet verder.'

De politiechef benadrukt dat het nu goed gaat en dat eerst geprobeerd wordt zo lang mogelijk te spreiden en mensen te bewegen niet met elkaar naar drukke plekken te gaan. 'Maar dat zal erg veel vergen van de redelijkheid en ontvankelijkheid van mensen. En van de overtuigingskracht van handhavers, maar met name ook politiemensen.'

'Handvol boetes' uitgedeeld

Volgens Paauw is er tot nu toe in de stad 'een handvol' boetes uitgedeeld omdat mensen zich niet aan de maatregelen houden die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. Hij hoopt de tendens vast te kunnen houden dat handhavers en agenten mensen vooral aanspreken op hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

'Dat is niet makkelijk. Ook omdat we weten dat met name de jeugd, dus onder de zestien, toch meer het idee heeft minder kwetsbaar te zijn. Je kunt ook niet altijd verwachten dat iemand van die leeftijd wat verder over de bal heenkijkt.'