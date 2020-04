Martijn Vorm is 'kunstenaar in woord, beeld én geluid'. Met behulp van computers, mixpanelen, een orchel en zelfs een oude spelcomputer, creëert hij live muziek. Hij trakteert ons op zijn eigentijdse, jazz-achtige sound.

