Luka Schuurman maakt 'rustige, soundscape-achtige muziek' met behulp van zijn gitaar en piano. Hij speelt in de bar waar hij normaal gesproken werkt. Laat jezelf meevoeren in zijn hypnotizerende nummers.

