Mogen stelletjes nog hand in hand lopen? En meer vragen over de coronacrisis

We doen het allemaal heel veel in de stad: bij iemand achterop de fiets of scooter zitten. Dat kun je nu beter niet meer doen. De norm is namelijk om 1,5 meter afstand te houden. Achterop is het natuurlijk onmogelijk om deze afstand te houden. Het advies is dan ook: doe het niet, wees verstandig. Handhavers en politie kunnen geen boete opleggen omdat dit pas kan bij groepsvorming van drie of meer. Maar zoals premier Mark Rutte meermaals zei: gebruik ook je gezonde verstand.

In Amsterdam worden ook veel tweewielers verhuurd. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische scooters van Felyx. Ook hier is het beter om er alleen op te zitten. Felyx zelf zegt op dagelijkse basis veel aandacht te besteden aan hygiëne en veiligheid. Alle e-scooters van het bedrijf die 45 kilometer per uur kunnen rijden, zijn uitgerust met haarnetjes die onder de helm gedragen kunnen worden. Ook worden de scooters en helmen op regelmatige basis schoongemaakt.