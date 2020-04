Agenten willen getest worden op corona: 'Mensen lopen gevaar'

Agenten zouden eigenlijk allemaal getest moeten worden op corona. Dat zegt hoofdcommissaris Frank Paauw in het AT5-programma Het Verhoor. 'Wie je naar binnen stuurt tijdens een inval, dat wil je niet aan het toeval overlaten.'

'Wij zitten nu eenmaal in een beroepsgroep die meer risico loopt', verklaart Paauw. Hoewel er maatregelen worden getroffen, blijft het als agent lastig om afstand te houden, benadrukt hij. 'Als ik hier nu een straatroof zie plaatsvinden, ga ik er toch achteraan. Dan heb ik niet de tijd om eerst even te kijken of ik een mondkapje kan vinden.'

Maar dan moeten er eerst wel meer testen beschikbaar komen en vooralsnog reserveert het kabinet deze vooral voor het zorgpersoneel. Paauw zou daarentegen graag zien dat er testen geregeld worden voor 'álle beroepsgroepen die geen keuze hebben over of ze naar voren stappen of niet'.

Quote

Dat is niet optimaal, geeft de hoofdcommissaris toe. 'Lopen mensen daardoor gevaar? Dat is zeker zo. Het kost me daarom veel tijd en energie - en terecht - om te zorgen dat het moreel van de troepen ook gewoon op orde blijft.'

'Coronaspugers'

Wat daarbij niet helpt, is dat er toch al een aantal keer incidenten zijn geweest met zogenoemde 'coronaspugers'. Daarbij wordt een agent in het gezicht gehoest of gespuugd.

'We hebben daar wel goede afspraken over gemaakt met het Openbaar Ministerie', vertelt de hoofdcommissaris. Daardoor weegt het feit zwaarder dan als iemand 'normaal gesproken' een agent in het gezicht spuugt.

'Want als je dreigt dat het hier om corona gaat, dan zou het kunnen betekenen dat je een poging doet om zware mishandeling te plegen', aldus Paauw.

Kijk hier de hele aflevering van Het Verhoor: