AFCA supportersclub: 'Gezondheid spelers gaat boven alles'

Bernard is het wel met hem eens. 'Het gevoel is natuurlijk dat de KNVB andere belangen heeft, en die snap ik ook wel, maar de mening van het RIVM moet leidend zijn in deze tijd. Al blijft het natuurlijk ongelooflijk jammer als de eredivisie zou stoppen.'

Overmars liet gisteren in De Telegraaf weten dat de eredivisie wat Ajax betreft beter beëindigd kan worden. 'Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is', vertelde Overmars.

Daarnaast is het maar de vraag hoe de spelers uit deze periode van thuisblijven komen. 'Kijk, ze hebben straks twee maanden niet samen getraind. Dat geldt voor alle clubs natuurlijk, maar dan moeten ze er in een paar weken nog even 9 wedstrijden uitpersen.'

De AFCA supportersclub neemt aan dat de KNVB wel al een idee heeft hoe bijvoorbeeld de Europese tickets, als de competitie zou stoppen, verdeeld moeten gaan worden. Dankzij het geweldige seizoen vorig jaar heeft Ajax ervoor gezorgd dat de kampioen van de eredivisie zich rechtstreeks plaatst voor de groepsfase van de Champions League komend seizoen. 'En feit is dat wij bovenaan staan'.

Of de fans die een seizoenskaart hebben moeten worden gecompenseerd door Ajax is Bernard duidelijk. 'Momenteel is de situatie zo dat we allemaal de regels van de RIVM in acht moeten nemen om gezond te blijven. We staan in goed contact met de directie en ik neem aan dat dat wel goed komt als we het er over zullen hebben.'