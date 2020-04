263 Amsterdammers in ziekenhuis vanwege coronavirus

Dat is een stijging ten opzichte van gisteren: toen werd er nog uitgegaan van 246 coronapatiënten. Inmiddels zijn er dus 17 Amsterdammers bijgekomen, zo meldt het RIVM.

Wel zijn het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan.

Landelijk

In heel Nederland zijn nu 5784 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, dat aantal is in een dag met 625 gestegen. Sinds gisteren zijn er bovendien 166 mensen gemeld die overleden aan het virus. In totaal gaat het om 1339 Nederlanders.

Coronabesmetting

Het RIVM berekent het aantal coronabesmettingen niet meer per regio. Landelijk gezien zijn er 14.697 mensen positief getest op het virus. Vermoedelijk ligt dat aantal al een stuk hoger, doordat niet iedereen meer getest kan worden.