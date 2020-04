Aangepaste dienstverlening bij Gemeente Amsterdam: 'Alleen op afspraak'

De maatregelen tegen het coronavirus in de stad zijn goed te zien en te merken. Overal zie je lege straten en lege panden. Toch zijn er cruciale beroepen en werkzaamheden die niet zomaar stopgezet kunnen worden. Daar valt de dienstverlening van de gemeente onder. De dienstverlening gaat zo veel mogelijk door, maar wel in aangepaste vorm.

Graciela is werkzaam bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente. Zij vertelt AT5's Amsterdam Informeert: ‘Het Stadsloket kon je voorheen gewoon binnenlopen voor allerlei zaken, dat is nu alleen op afspraak. Heel veel dingen kunnen mensen ook online regelen.’ Natuurlijk zijn er ook nog zaken waar je wel voor langs het Stadsloket moet: ‘Voor het aangeven van een pasgeboren baby moet je wel langskomen en dus een afspraak maken', aldus Graciela.

Zaken die je online kan regelen, zoals parkeervergunningen en het verlengen van een rijbewijs, moeten komende weken dus echt online. Ook meldingen over de openbare ruimte kunnen online doorgegeven worden. Daarnaast zijn niet alle afvalpunten voor grofvuil open. Verder zijn alle filialen van de Stadsbank van Lening gesloten en het Jongerenpunt bij de Stadsloket. Zij zijn telefonisch wel bereikbaar.

Graciela roept Amsterdammers: 'Bedenk goed of je de dienstverlening echt nu nodig hebt of kan het ook op een later moment. Kijk altijd eerst op de website voordat je naar de gemeente belt.'