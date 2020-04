Einde sportseizoen strop voor scheidsrechters en kantines

'Normaal heb je hier sportende kinderen, trainers, ouders, echt iedereen. En nu, zoals je ziet, nul', vertelt Martin Amatredjo, in zijn lege kantine bij sportclub Zeeburgia.

Competities beëindigd

De KNVB maakte dinsdag bekend dat alle competities in het amateurvoetbal per direct zijn beëindigd. Dit in navolging van het besluit van het kabinet om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus tot 28 april te verlengen.

Amatredjo: '70 procent van onze omzet hebben we van wedstrijden, dus zaterdag, zondag en competities door de week. Dat valt allemaal weg. We lopen nu tegen een ton verlies aan.' Het is daarbij vooralsnog onduidelijk of hij aanspraak maakt op een vorm van overheidssteun.