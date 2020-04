Kan ik nog een Car2go pakken? En meer vragen over de coronacrisis

Zondag wordt het 19 graden in de stad en de vooruitzichten (wat betreft het weer) zien er ook voor volgende week goed uit. Het lijkt ons nog wat vroeg, maar Bart vraagt zich af of we door de uitbraak van het coronavirus nog wel mogen zwemmen. 'Komend weekend wordt het mooi weer, mensen gaan de grachten op en willen misschien een verfrissende duik nemen. Het klinkt onschuldig, maar kan dit wel zomaar?', vraagt hij zich af.

Zwemmen in de grachten is sowieso niet echt een goed idee. Het grachtenwater wordt weliswaar steeds schoner, het is nog altijd geen officieel zwemwater. Zwemmen in de grachten kan gezondheidsklachten opleveren. En dat geldt ook voor andere niet-officiële zwemplekken in de stad, zoals meertjes en plassen. Hier vind je een overzicht met alle zwemplekken in de stad, inclusief buitenlocaties.

Vorige week werd duidelijk het virus zich ook via ontlasting van patiënten kan verspreiden. Het RIVM ontdekte het virus in afvalwater bij Schiphol van 2, 9 en 16 maart. Het onderzoeksinstituut acht het aannemelijk dat een deel van het rioolwater besmettelijk is, 'aangezien dit ook voor het nieuwe coronavirus in ontlasting is aangetoond.'

Zolang je dus niet weet of het water gereinigd is, adviseert Waternet er niet te gaan zwemmen. 'Zwemmen op onofficiële plekken is niet toegestaan. Het mag niet en het is op eigen risico', zo laat een woordvoerder weten.