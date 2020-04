286 Amsterdammers in het ziekenhuis vanwege coronavirus

Inmiddels zijn er 286 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM.

Het gaat opnieuw om een stijging: gisteren werd er nog uitgegaan van 263 coronapatiënten. Er zijn vandaag dus 23 Amsterdammers bijgekomen.

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames weergeeft. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan.

Landelijk

Landelijk gezien gaat het RIVM uit van 6286 ziekenopnames, dat zijn er 502 meer dan gisteren. In totaal zijn er nu 1487 mensen overleden aan het coronavirus.

Inmiddels zijn 15.723 Nederlanders positief getest op het virus. Mogelijk zijn er veel meer mensen besmet, maar niet iedereen kan meer getest worden.