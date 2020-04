Zaak tegen brandweer in zaak flatbrand Diemen geseponeerd

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche besloten dat de zaak van de dodelijke brand in een studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen wordt geseponeerd. Dit betekent dat zowel de brandweer Amsterdam-Amstelland als organisatie als de betrokken brandweermensen zelf niet langer verdachte zijn en dat er geen vervolging tegen hen wordt ingesteld.

Bij de flatbrand in juli 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven en raakten drie mensen gewond. De brand was aangestoken en de verdachten zijn voor de rechter geweest. Maar er was ook onderzoek naar het handelen van de brandweer tijdens de bestrijding van het vuur.

Pas uren na het blussen wordt David gevonden op de twaalfde verdieping. Hij is door rook gestikt. Het blijft lange tijd een raadsel hoe het kan dat David niet gelijk, maar pas uren later, is gevonden. Na onderzoek bleek dat er zijn fouten bij de brandweer gemaakt, voornamelijk in de onderlinge communicatie.

Communicatie

De brandweer vertelde twee jaar geleden dat het was misgegaan bij de communicatie tussen de officier van dienst en de brandweerlieden: 'De officier van dienst staat buiten het gebouw, probeert operationeel alles aan elkaar te knopen, de leiding te nemen. En zijn brandweermensen binnen moeten hem voorzien van informatie. En op dat gebied is dat niet goed gegaan.' David's familie deed aangifte tegen de brandweer.