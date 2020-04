Oproep imam Elforkani na grote opkomst bij gebedsoproep: 'Blijf thuis'

Meerdere moskeeën in de stad lieten vanmiddag om twee uur voor het eerst een versterkte gebedsoproep horen. Om dat bijzondere moment mee te maken kwamen veel mensen naar onder meer de Westermoskee. En dat is nou juist niet de bedoeling, zegt imam Yassin Elforkani.

De gebedsoproep was vanmiddag te horen op initiatief van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM). 'We doen dit om onze samenleving een hart onder de riem te steken en wij vragen onze Schepper om ons standvastig te laten zijn in deze lastige periode', schreef de RVM in een persbericht.

Drukte

Het idee is dat de oproep nu elke vrijdag te horen zal zijn, zolang de coronacrisis aanhoudt. Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Slotervaart waar de oproep sinds eind vorig jaar elke vrijdag al te horen is, hoopt dus dat volgende week minder mensen naar de moskeeën komen. 'Ik verzoek hen met klem: blijf thuis. Want dit is echt niet de bedoeling.'

Mustafa Simsek, bestuurslid van de Westermoskee, legt het idee achter de oproep uit. 'Iedereen heeft met hetzelfde probleem te maken. Niemand kan nu naar de moskeeën en kerken. We dachten: dit is een goed moment om iedereen even wakker te schudden en te zeggen: sta sterk, we staan met z'n allen goed, let op je omgeving.'

'Gebedsoproep heikel punt'

Toch is niet iedereen positief over het initiatief. VVD-raadslid Daan WIjnants noemt het 'geen goede zaak'. 'De versterkte gebedsoproep is een heikel punt in de relatie tussen buurt en moskee. De intentie kan goed zijn, maar dit zal veel buurtbewoners ook tegen de borst stuiten. De burgemeester moet in gesprek gaan met de moskeeën.'



'Stuur een berichtje', zegt Simsek tegen mensen die niet blij zijn met de oproep in hun buurt. 'Dan kunnen we een afspraak maken of mailen en kunnen we het bespreken. We maken het bespreekbaar.'