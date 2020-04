Sporters negeren afzetlint: 'Ontzettend asociaal en egoïstisch'

In het Rembrandtpark zijn zelfs de politielinten losgetrokken om er beter bij te kunnen. Een aantal sporters was er vanmiddag , ze deden 'gewoon' hun oefeningetjes op de toestellen. Ook staat er op een bord van de gemeente waarom de boel is afgesloten.

Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA, kan er met z'n pet niet bij dat sporters dit doen. 'De mensen die dit doen ondanks al het leed in het land en alle waarschuwingen, zijn ontzettend asociaal en egoïstisch. Maar als linten niet blijken te werken, zullen we echt over moeten op hekken of een vorm van permanente handhaving rondom dit soort plekken. Inclusief boetes bij overtreding van de voorschriften.'