Man bont en blauw geslagen na opmerking tegen graffitispuiter in centrum

De politie toont in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van een zware mishandeling in het centrum eind november vorig jaar. Het slachtoffer ziet een nog onbekende man graffiti spuiten op het rolluik van een coffeeshop en maakt daar een opmerking over. Dit moet hij vervolgens bekopen met harde klappen en een bezoek aan het ziekenhuis.

AT5

Rond half drie in de nacht van zaterdag 23 november 2019 komt de verdachte in beeld van een bewakingscamera aan de Nieuwe Nieuwstraat in het centrum. De man, die een groene parka jas draagt, staat stil ter hoogte van een coffeeshop. Uit zijn rugtas haalt hij een bus graffiti en stopt die in zijn jaszak, de rugzak doet hij weer om. Het lijkt of hij het rolluik van de coffeeshop onder handen neemt want hij loopt al schuddend richting de voorkant van het pand.

Quote 'Het is echt bizar hoeveel geweld hier gebruikt is' Marijke stor, politiewoordvoerder

Op hetzelfde moment komt het slachtoffer aanlopen, die spreekt de graffitispuiter aan op zijn gedrag, maar die is daar niet van gediend, hij vliegt de man meteen aan. Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer achterover op straat valt en de nog onbekende man op hem in begint te meppen met de verfbus. Ook krijgt hij harde schoppen in zijn zij te verduren. 'Het is bizar hoeveel geweld hier gebruikt is, samen proberen we onze samenleving een beetje netjes te houden en als je bij het aanspreken zo behandeld wordt, dat is echt meer dan asociaal', aldus Stor. De verdachte krijgt op een gegeven moment de telefoon van het slachtoffer te pakken, die gooit hij hard op de grond en komt terecht naast een geparkeerde scooter, daarna loopt hij weg.

Signalement De politie heeft een signalement opgemaakt van de verdachte in de hoop dat mensen die hem herkennen informatie kunnen geven. Het gaat om een man met een lichte huidskleur en wordt rond de dertig jaar oud geschat. Hij is tussen de 1.80 en 1.85 lang en heeft een normaal postuur. Die nacht had hij een muts op waar donker haar onder vandaan kwam, hij droeg een groene parka met capuchon en een normale spijkerbroek.