Schotse voetbalclubs steunen familie van overleden Matthew

De Schotse voetbalclubs Celtic en Rangers hebben via social media hun verdriet uitgesproken over het overlijden van Matthew McCombe. Het lichaam van de 21-jarige man werd afgelopen woensdag gevonden in het water in Duivendrecht.

McCombe werd sinds 14 maart vermist. Hij werd het laatst gezien in de omgeving van de Berlagebrug. Zijn familie kwam in de weken daarna naar de stad om hem te zoeken. Maar die zoekacties leverden niets op.

De Schotse voetbalclub Celtic laat via Twitter weten dat iedereen bij de club 'kapot van verdriet' is door het overlijden. De opa van McCombe, Billy McNeill, was een voetballegende bij Celtic, waarmee hij in 1967 de Europacup 1 won. 'De gedachten en gebeden van iedereen bij de club zijn bij de familie en vrienden van Matthew in deze moeilijke tijd', schrijft de club.